Евгения Петросяна разыскивает поликлиника

Mash: юмориста Петросяна потеряли врачи
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Юмориста Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 79-летний артист страдает гипертонией, а в апреле 2025-го переболел бронхитом. Теперь врачи его поликлиники в Хамовниках потеряли артиста и пытаются с ним связаться, чтобы отправить на обследование, однако шоумен не берет трубку.

В беседе с Mash супруга Петросяна заявила, что он не будет разговаривать о диспансеризации.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30. В браке с Татьяной Брухуновой у Евгения Петросяна родились двое детей: сын Ваган появился на свет в 2020-м, его сестра Матильда — в 2023-м.

Ранее Jah Khalib прервал тур из-за здоровья дочери.

