«Джакузи, камин и личный бассейн»: стало известно, во сколько Петросяну обойдется отдых в Турции

Юморист Евгений Петросян вместе со своей супругой Татьяной Брухуновой и двумя детьми отдыхает в элитном районе Турции, где недельный отдых для двоих может достигать почти 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Петросян и Брухунова, а также их двое детей — пятилетний сын Ваган и годовалая дочь Матильда – остановились в отеле Kempinski Hotel The Dome Belek. В номере знаменитостей три спальные комнаты и столько же санузлов, а еще джакузи, камин и личный бассейн.

«Свита короля» утверждает, что неделя отдыха в этом отеле в турецком городе Белек стоит 1,8 млн рублей за двоих. В соцсетях Брухунова раскрывала, что семья планирует провести за рубежом весь август.

Telegram-канал также отмечает, что Брухунова хотела провести отпуск на Сейшелах, однако Петросян предпочел Турцию из-за проблем со здоровьем и усталости от длительных перелётов.

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам юмориста, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

От первого брака у шоумена есть 56-летняя дочь Викторина. Женщина не знакома со своими братом и сестрой.

Ранее сообщалось, что Дибров намерен отобрать у жены особняк за 750 млн рублей и детей.