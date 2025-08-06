Гуф отказался записывать фит с миллиардером Рыбаковым

Миллиардер Игорь Рыбаков якобы решил выкупить альбом рэпера Гуфа «Город Дорог» и удалить со всех площадок после того, как артист отказался записать с ним фит. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) не стал записывать фит даже за большой гонорар, в итоге совместный трек с Рыбаковым записал Витя АК-47.

Продюсер Антон Пронин в беседе с каналом уточнил, что предприниматель все-таки не сможет купить альбом, поскольку его собирается приобрести другой покупатель примерно за 110 млн рублей. Так как по всем бумагам «Город дорог» принадлежит Пронину, юридически забрать его нельзя.

Игорь Рыбаков пока не давал комментариев об этом.

Накануне PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщил, что предприниматель приобретает альбом «Город дорог» у Антона Пронина — продюсера, сооснователя и генерального директора «Монолит Рекордс». Сумма сделки составляет 95 миллионов рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи».

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