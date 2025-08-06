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Музыканта уволили за мем с Оззи Осборном

Басиста панк-группы Green Jelly Снайдера уволили из-за шутки об Осборне
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Н. Синицына/РИА Новости

Музыканта американской панк-группы Green Jelly Майкла Снайдера уволили за публикацию мема с британским рокером Оззи Осборном. Об этом сообщает The Independent.

Узнав о кончине Осборна, Снайдер разместил в своих соцсетях картинку, на которой изображен усопший музыкант с табличкой «Первый день трезвости». Свой пост он удалил, после чего лидер Green Jelly Билл Мэнспикер заявил, что осуждает оскорбительные действия коллеги.

Снайдер, в свою очередь, рассказал, что его выгнали из коллектива из-за конфликта с Мэнспикером. Он принес извинени Осборна.

«Не знаю, прочтете ли вы это, но я искренне сожалею, если оскорбил вас. Мы часто публиковали черный юмор, я не хотел никого обидеть», — сказал он.

Оззи Осборна не стало в возрасте 76 лет 22 июля. У него произошел острый инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что жена выбрала особое место для могилы Оззи Осборна.

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