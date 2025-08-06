Названа дата прощания с худруком «Электротеатра Станиславский»

В «Электротеатре Станиславский» назвали дату прощания с художественным руководителем театра Борисом Юханановым. Новое сообщение появилось в Telegram-канале учреждения культуры.

«Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 07 августа в 10:00 утра в Электротеатре Станиславский. Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал», — рассказали в театре.

О том, что Юхананова не стало, 5 августа сообщил театральный критик Григорий Заславский. Худруку «Электротеатра Станиславский» было 67 лет.

Борис Юхананов создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» (1985), был одним из основателей движения «параллельное кино» (1986). С 2013 года был художественным руководителем «Электротеатра Станиславский». Под его руководством была проведена полная реконструкция здания театра. На сцене «Станиславского» Юхананов поставил трилогию «Синяя птица», оперный сериал «Сверлийцы», двухчастный спектакль «Стойкий принцип», «Пик Ник или Сказки старого ворона», «Кафка в Афинах» и др.

Накануне в театре рассказали, что в последние месяцы режиссер чувствовал себя плохо. Однако в коллективе не предполагали, что его состояние настолько серьезно.

Ранее режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце.