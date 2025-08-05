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В «Электротеатре Станиславский» рассказали о болезни Юхананова

Актер Синюков: перед смертью режиссер Юхананов чувствовал себя плохо
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер театра Александр Синюков рассказал, что смерть художественного руководителя «Электротеатра Станиславский», режиссера Бориса Юхананова, стала неожиданностью для коллектива. Артиста цитирует aif.ru.

При этом, по словам Синюкова, в последнее время режиссер чувствовал себя плохо. Однако в коллективе не предполагали, что его состояние настолько серьезно.

«Это большая беда, большое несчастье для нас всех. Мы все Бориса Юрьевича любили и ценили», — сказал он.

Актер добавил, что за 12 лет руководства театром Юхананов сделал для него очень многое и не собирался останавливаться: в это время в театре был сделан ремонт, у актеров стало много работы, не было ни одного увольнения артистов, были получены несколько «Золотых масок».

В последние месяцы, добавил Синюков, Юхананов готовил большую постановку по Уильяму Шекспиру.

О смерти Юхананова 5 августа сообщил театральный критик Григорий Заславский. Худруку «Электротеатра Станиславский» было 67 лет.

Ранее скончалась 101-летняя певица и актриса Джейн Морган.

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