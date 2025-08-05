«Меня интересует зритель, а не публика»: умер Борис Юхананов

Российский режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Официально причина смерти не разглашалась. По данным Telegram-канала Mash, Юхананов мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности, связанной с обострением хронической патологии. Как сообщил канал, в последние годы жизни у режиссера были проблемы с сердцем, а в июне 2025 года он попал в больницу с нарушением сердечного ритма.

Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве, учился в Воронежском институте искусств и ГИТИСе. Основал первую в СССР независимую театральную группу «Театр — Театр», первую петербургскую частную балетную группу «Санкт-Петербургский маленький балет» и кинематографическое движение «Параллельное кино».

«Меня интересует зритель, а не публика. Зритель — это тот Другой, на контакт с которым я выхожу. Сегодняшний зритель обладает индивидуальным типом восприятия. Манипулировать им не получится никогда», — признавался режиссер в одном из интервью.

Спектакли Юхананова шли на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Вильнюса, Лондона. В 2013 году он стал худруком «Электротеатра Станиславский» и провел полную реконструкцию здания театра.

На сцене «Станиславского» Юхананов поставил трилогию «Синяя птица», оперный сериал «Сверлийцы», двухчастный спектакль «Стойкий принцип», «Пик Ник или Сказки старого ворона», «Кафка в Афинах» и другие спектакли.