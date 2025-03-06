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Валерий Меладзе тайно прилетал в Россию

Mash: певец Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву неделю назад из-за бизнеса
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певца Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево неделю назад. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Mash также публикует два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне.

Mash утверждает, что из России Меладзе вылетел в Азербайджан, поскольку 28 февраля у него был концерт в Баку. На выступлении музыкант пообщался со зрителями, понадеявшись, что когда-нибудь им не придется покупать билеты на самолет, чтобы посетить его концерт.

Telegram-канал также заявляет, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

На данный момент Меладзе живет в Испании. 20 января также сообщалось о тайном приезде артиста в России. По данным СМИ, тогда артист планировал посетить могилу отца Шоты Меладзе перед началом своего масштабного мирового турне.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный сымитировал сотрясение мозга ради отсрочки от армии.

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