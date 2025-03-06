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У Меладзе обнаружили жилье за 350 млн рублей в Подмосковье

SHOT: Меладзе владеет трехэтажным коттеджем за 350 млн рублей в Подмосковье
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Global Look Press

Певец Валерий Меладзе владеет трехэтажным коттеджем в Подмосковье стоимостью от 350 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, жилье артиста находится в закрытом жилом комплексе «Миллениум Парк», расположенном неподалеку от города Истра. Площадь коттеджа составляет около 600 кв. м, а средняя цена всего участка — от 350 млн рублей.

SHOT утверждает, что Меладзе приобрел участок в Подмосковье площадью 2,7 тыс. кв.м. в 2016 году. Он взял его в ипотеку у бизнесмена Бориса Шафирова. Трехэтажный коттедж, отмечает канал, исполнитель достроил только к 2021 году — и проживал там со своей супругой Альбиной Джанабаевой на протяжении шести лет. По данным SHOT, участок оформлен именно на Джанабаеву.

Накануне сообщалось, что Меладзе тайно прилетал в Москву неделю назад. Поклонники заметили его в аэропорту Шереметьево, когда он вылетал из России в Азербайджан.

На данный момент Меладзе живет в Испании. 20 января также сообщалось о тайном приезде артиста в России. По данным СМИ, тогда артист планировал посетить могилу отца Шоты Меладзе перед началом своего масштабного мирового турне.

Ранее сообщалось, что Бузова вынуждена закрыть BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей.

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