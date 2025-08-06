Дибров намерен отобрать у жены особняк за 750 млн рублей и детей: «Оставить без всего»

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен добиться того, чтобы его супруге Полине отказали в возможности разделить имущество пополам после развода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, Дибров «хочет оставить без всего свою жену»: забрать детей и семейную виллу, стоимость которой оценивается 750 млн рублей. СМИ утверждает, что трехэтажный особняк Дибровы приобрели более 10 лет назад. В нем есть SPA-зона, домашний кинотеатр и даже музыкальный салон.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Адвокат Екатерина Гордон уже сообщила в соцсетях, что намерена представлять в суде интересы Елены Товстик, которую, как заявила защитница, «долго и подло обманывали». Интересы Диброва, в свою очередь, может представлять адвокат Александр Добровинский. Официального подтверждения этой информации нет, но SHOT уверяет, что звездный адвокат будет «отстаивать интересы телеведущего в суде».

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее Диброва засняли ночью в пабе на фоне слухов о разводе.