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Команда рэпера Diddy обсудила помилование музыканта с администрацией президента США

Команда Diddy связалась с администрацией Трампа по вопросу помилования рэпера
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Imagespace/Global Look Press

Команда рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, связалась с администрацией президента США Дональда Трампа и обсудила с ней вопрос возможного помилования музыканта. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщила адвокат музыканта Николь Уэстморленд.

Она отметила, что Комбс не теряет надежды на помилование.

31 июля издание Deadline со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп «всерьез рассматривает возможность» помилования Шона Комбса.

2 июля суд присяжных в Манхэттене признал Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила музыканта в торговле людьми и сексуальном насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Комбса.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

Ранее Джастин Бибер впервые ответил на слухи о насилии со стороны Комбса.

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