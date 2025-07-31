Дональд Трамп решительно настроен помиловать Пи Дидди

Президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает возможность» о помиловании Шона Комбса (он же — P.Diddy). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдера в Белом доме.

В администрации Трампа заявили, что обсуждение о помиловании превратилось из «очередной выходки президента в действенное мероприятие»после того, как в начале июля 2025 года Комбса частично признали виновным в сексуальном насилии.

В то же время Deadline сравнивает мир Трампа с американскими горками: любое высказывание президента остается под вопросом до тех пор, пока он не поставит свою подпись на официальном документе.

Как сообщают СМИ, с представителями в Белом доме разговаривали по вопросу о помиловании Комбса не защитники рэпера, а близкие люди. Они обращались к влиятельным лицам как с личными, так и с официальными беседами.

Также 29 июля стало известно, что Шон «Дидди» Комбс просит судью освободить его под залог в $50 млн до вынесения приговора. Музыкальный магнат будет осужден в октябре за преступления, связанные с проституцией, после оправдания по более серьезным обвинениям о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее в США отказались признавать нарушение гражданских прав Алека Болдуина после трагедии.