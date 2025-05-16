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Джастин Бибер впервые ответил на слухи о насилии со стороны Пи Дидди

Представители певца Бибера заявили, что он не был жертвой рэпера Пи Дидди
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Global Look Press

Представитель певца Джастина Бибера впервые от его лица ответил на слухи о насилии над артистом со стороны рэпера Шона Комбса (также известен как Дидди, Diddy, Пи Дидди). Об этом пишет TMZ.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности [на Джастина] отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», — заявил представитель артиста.

Известно, что Джастин и Дидди появлялись вместе на телешоу, а 15-летнему Биберу рэпер обещал дать покататься на его автомобиле и заявлял прессе, что собирается «оторваться с ним по полной».

По данным инсайдеров, все эти публичные появления были «показными», а Бибер дружил только с сыновьями рэпера.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса, известного своими громкими секс-вечеринками, арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

В мае 2025 года начался судебный процесс над Комбсом. В ходе слушаний стало, в числе прочего, известно, что Пи Дидди избивал свою девушку на глазах у секс-работника.

Ранее стало известно, что Пи Дидди просил перенести суд из-за ретроградного Меркурия.

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