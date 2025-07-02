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Суд присяжных признал Пи Дидди виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Суд присяжных признал рэпера Пи Дидди невиновным в секс-торговле
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xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Суд присяжных в Манхэттене признал рэпера Пи Дидди (P. Diddy, Дидди, настоящее имя Шон Комбс) виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Об этом сообщает TMZ.

При этом по самым серьезным обвинениям 55-летнего артиста признали невиновным, и его адвокат потребовал освободить Комбса до вынесения приговора судьей.

Присяжные решили, что Дидди невиновен в заговоре с целью вымогательства, секс-торговле в отношении экс-партнерши Кассандры Вентуры и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Он признан виновным только в транспортировке одной из жертв с целью занятия проституцией, а также в транспортировке с целью занятия проституцией Кассандры Вентуры.

До этого Комбсу грозило пожизненное заключение, по оставшимся пунктам обвинения ему грозит 10 лет тюрьмы.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

Суд над Пи Дидди длится уже 7 недель.

Ранее Джастин Бибер впервые ответил на слухи о насилии со стороны Пи Дидди.

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