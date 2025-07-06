Суд повторно взыскал с Тимати долг за ЖКУ

Мировой суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера и бизнесмена Тимати (Тимура Юнусова). Об этом сообщило РИА Новости.

Иск подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). В решении суда пояснили, что вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилплощадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Точная сумма задолженности не называется.

Это уже не первый случай: в апреле суд взыскивал с Юнусова задолженность по двум аналогичным искам ФКР. Подобные иски поступали к рэперу и в прошлом году.

При этом, по данным картотеки суда, ранее выносились определения об отмене приказов о взыскании задолженностей с артиста. Однако не уточняется, была ли эта отмена связана с погашением долгов по ЖКУ.

В конце апреля в Москве суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы и композитора Жанны Агузаровой. Истцом также выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Ранее суд отменил приказ о взыскании долга с балерины Анастасии Волочковой.