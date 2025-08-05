На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва на фоне скандала

В Сургуте приостановили продажи билетов на концерт рэпера Олега Майами
true
true
true
close
miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт рэпера Олега Майами в Сургуте оказался под угрозой срыва. Об сообщает URA.RU.

Выступление должно было состояться 5 декабря. Как утверждает издание, проведение концерта находится под вопросом. В кассах города приостановили продажу билетов на мероприятие.

«К концу недели ситуация должна проясниться», — отметил корреспондент издания со ссылкой на билетного оператора.

В августе Олег Майами оказался в центре скандала. Во время одного из концертов артист в нецензурной форме обратился к пьяному мужчине, который буянил. Рэпер заявил, что на его выступлении «дети получают счастье», а затем послал матом незнакомца и призвал его уйти. После певец в соцсетях извинился за свое поведение.

Адвокат Ольга Власова заявила, что Майами может грозить штраф и арест из-за инцидента во время выступления. По ее словам, использование нецензурных выражений в концертном зале является административным нарушением — мелким хулиганством. За это рэпер может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей или подвергнут административному аресту на срок до 15 дней.

Ранее Киркоров отправился в Грецию, чтобы вылечить геморрой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами