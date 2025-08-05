Концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва на фоне скандала

Концерт рэпера Олега Майами в Сургуте оказался под угрозой срыва. Об сообщает URA.RU.

Выступление должно было состояться 5 декабря. Как утверждает издание, проведение концерта находится под вопросом. В кассах города приостановили продажу билетов на мероприятие.

«К концу недели ситуация должна проясниться», — отметил корреспондент издания со ссылкой на билетного оператора.

В августе Олег Майами оказался в центре скандала. Во время одного из концертов артист в нецензурной форме обратился к пьяному мужчине, который буянил. Рэпер заявил, что на его выступлении «дети получают счастье», а затем послал матом незнакомца и призвал его уйти. После певец в соцсетях извинился за свое поведение.

Адвокат Ольга Власова заявила, что Майами может грозить штраф и арест из-за инцидента во время выступления. По ее словам, использование нецензурных выражений в концертном зале является административным нарушением — мелким хулиганством. За это рэпер может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей или подвергнут административному аресту на срок до 15 дней.

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