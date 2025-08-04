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Олегу Майами может грозить арест из-за инцидента на сцене

Адвокат Власова: рэперу Майами могут грозить штраф и арест за мат на сцене
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Пресс-служба женского фестиваля спорта «Красота в движении»

Рэперу Олегу Майами может грозить штраф и арест из-за инцидента во время выступления. Об этом сообщила Telegram-каналу «Звездач» адвокат Ольга Власова.

Во время одного из концертов Майами в нецензурной форме обратился к пьяному мужчине, который буянил. Рэпер заявил, что на его выступлении «дети получают счастье», а затем послал матом незнакомца и призвал его уйти. После артист в соцсетях извинился за свое поведение.

«Концерт был невероятный, а у меня осадочек, что я позволил себе сорваться. Хотя вы знаете, что всегда на юморе вывожу любые конфликты, но сегодня не удалось», — поделился певец.

По словам Власовой, использование нецензурных выражений в концертном зале является административным нарушением — мелким хулиганством. За него может грозить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

2 мая журналистка Алена Жигалова заявила, что певец Олег Майами устроил дебош во время концерта кавер-группы «Сборище» из Москвы в одном из клубов. По ее словам, рэпер матерился со сцены и требовал от зрителей аплодисменты за свою игру на скрипке.

Ранее Олег Майами выступил с полуголым торсом на женском фестивале спорта.

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