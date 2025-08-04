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Умер российский звукорежиссер Петр Пивоваров

Звукорежиссер Петр Пивоваров умер на 72 году жизни
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Музей ЦСДФ

На 72-м году жизни умер российский звукорежиссер Петр Пивоваров. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

В публикации говорится, что мужчина ушел из жизни 1 августа. Другие подробности не раскрываются.

Прощание со звукорежиссером пройдет 6 августа в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в 10:30 по московскому времени. Пивоваров будет похоронен в городе Долгопрудном на Центральном кладбище.

Мужчина начал карьеру на Центральной студии документальных фильмов. Свою карьеру на телевидении начал в августе 1991 года, в том числе на каналах «Культура» и «Русское видео». Помимо этого, за время работы Пивоваров успел посотрудничать с информационным агентством РИА Новости, а позже занял должность главного звукорежиссера и заместителя главного звукорежиссера на телеканале RT, где проработал 17 лет.

Звукорежиссер также участвовал в телевизионных съемках в горячих точках — Чечне и Югославии.

1 августа на 81-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин.

Ранее умер режиссер Эльдар Шенгелая.

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