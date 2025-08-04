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Билан споет для Евгении Медведевой в День всех влюбленных

Певец Дима Билан пригласил Медведеву на свой концерт
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bilanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дима Билан в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пригласил фигуристку Евгению Медведеву на свой концерт в Москве.

Таким образом Билан прокомментировал желание Медведевой, чтобы артист спел для нее.

«Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале», — заявил исполнитель.

Выступления Билана в Москве пройдут на стадионе «Live Арена» 13, 14 и 15 февраля. Певец предложил фигуристке выбрать, в какую дату она хочет пойти.

«Я выбираю 14 февраля в День всех влюбленных!» — заявила фигуристка.

31 июля Евгения Медведева прошла необычный психологический эксперимент от нейросети «Алиса». ИИ попросил назвать фигуристке три любимых песни. Спортсменка выбрала: «Номер один» Димы Билана, «Шелк» Вани Дмитриенко и «Ресницы» группы «Братья Грим».

В ответ нейросеть предположила, что фигуристка обладает высокой эмпатией, склонностью к романтизации и самоанализу, считает любовь одной из ключевых ценностей. Также выбор лиричных композиций, по мнению нейросети, может говорить о стремлении к признанию и о позитивном восприятии мира, а хит Билана «Номер один» — якобы о склонности Медведевой к достигаторству.

Евгения считает, что нейросеть не угадала — она заявила, что выбор песни может говорить о «желании попасть на концерт Димы Билана и услышать, как он ей поет». В прямом эфире она пропела: «Только твой Дима Билан, я твой номер один».

Ранее Билан назвал себя подкаблучником.

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