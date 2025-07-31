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Медведева захотела, чтобы ей спел Билан

Нейросеть не угадала желание фигуристки Медведевой попасть на концерт Билана
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигуристка и телеведущая Евгения Медведева прошла необычный психологический эксперимент от нейросети Алиса.

В прямом эфире передачи «Жизнь прекрасна» на Love radio Медведевой нужно было назвать нейросети три любимые песни. Она выбрала: «Номер один» Димы Билана, «Шелк» Вани Дмитриенко и «Ресницы» группы «Братья Грим».

В ответ нейросеть предположила, что фигуристка обладает высокой эмпатией, склонностью к романтизации и самоанализу, считает любовь одной из ключевых ценностей. Также выбор лиричных композиций, по мнению нейросети, может говорить о стремлении к признанию и о позитивном восприятии мира, а хит Билана «Номер один» — якобы о склонности Медведевой к достигаторству.

Евгения считает, что нейросеть не угадала — она заявила, что выбор песни может говорить о «желании попасть на концерт Димы Билана и услышать, как он ей поет». В прямом эфире она пропела: «Только твой Дима Билан, я твой номер один».

В остальном с выводами нейросети Медведева «согласилась на 90%».

Накануне сообщалось, что в России снимут фильм об искусственном интеллекте, заменившем вдовцу жену.

Ранее Сахалин перенесли в мир «Симпсонов» с помощью нейросети.

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