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Билан назвал себя подкаблучником: «Молчу, а по мне женщина ходит»

Певец Дима Билан заявил, что стал жертвой абьюза на Мальдивах
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Певец Дима Билан пошутил в Telegram, что стал жертвой «одной из форм абьюза» от незнакомки на Мальдивах.

Билан показал в личном блоге, как ему делают массаж, в рамках которого женщина ходит по его спине.

«Лежу. Молчу. По мне женщина ходит. А я и не против. Я за. Подкаблучник, получается», — подписал ролик исполнитель.

В комментариях интернет-пользовательницы признались, что хотели бы оказаться на месте массажистки Билана.

«На ее месте должна быть я»; «Сколько мне надо заплатить, чтобы походить по Билану?»; «Я ревную», — написали фанатки артиста под постом.

Накануне стало известно, что Билан попал в шторм во время отпуска на Мальдивах. Артист опубликовал видео, как он отправился купаться во время непогоды в одиночестве — на видео, снятом на установленный на песке телефон, Билан борется с волнами под дождем.

Известно, что сейчас на Мальдивах отдыхает и певица Анастасия Стоцкая, поскольку артистка показывала кадры с пляжа, на которых также видны штормовые тучи. При этом Стоцкая не стала купаться в шторм.

Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась, что ее сглазили.

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