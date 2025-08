Назван многомиллионный гонорар «Тату» за концерт в Крыму

Бывший концертный директор группы «Тату» и продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с НСН, что коллектив получил около 10 миллионов рублей за концерт в Крыму.

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». Тогда участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

