t.A.T.u. готовится к мировому туру при поддержке Стинга

Группа t.A.T.u. («Тату») готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга. Коллектив анонсировал концерты в своих соцсетях.

«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Вы готовы к нашему возвращению?» — обращаются солистки к поклонникам на английском языке.

Заявления о возвращении звезд репостнул у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Стинг, принявший участие в записи некоторых партий для виниловой пластинки t.A.T.u.

2 июля солистка группы Юлия Волкова сообщила о воссоединении коллектива. Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

В середине июля депутат Нина Останина призвала отменить концерт группы «Тату» в Ялте.

Ранее сообщалось, что группа «Тату» откажется от поцелуев на сцене после воссоединения.