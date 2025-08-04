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Андреасян снимет «Вовку в Тридевятом царстве»

Братья Андреасян выкупили права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве»
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«Союзмультфильм»

Кинокомпания братьев Андреасян выкупила права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Разработкой проекта занялся журналист Андрей Гаврилов. Права на экранизацию были выкуплены у дочери автора книги Вадима Коростылева. Ожидается полнометражный фильм. На данный момент авторы картины заняты написанием сценария. Съемки начнутся в 2026 году. Выход в прокат планируется на 2027 год.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

2 июля кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок.

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