Андреасян снимет кино по еще одной книге Успенского

Студия братьев Андреасян приобрела права на экранизацию книги «Вниз по волшебной реке»

Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Об этом сообщила студия в Telegram-канале.

Сценарий к картине находится в разработке. Съемки начнутся в 2026 году.

«Готовим волшебство — следите за новостями!» — заявили представители кинокомпании.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

Андреасян заявил, что для него большая честь стать частью «великого наследия». Он пообещал сделать кино, которое будут смотреть дети и взрослые «даже через пятьдесят лет».

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