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Андреасян снимет кино по еще одной книге Успенского

Студия братьев Андреасян приобрела права на экранизацию книги «Вниз по волшебной реке»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Об этом сообщила студия в Telegram-канале.

Сценарий к картине находится в разработке. Съемки начнутся в 2026 году.

«Готовим волшебство — следите за новостями!» — заявили представители кинокомпании.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

Андреасян заявил, что для него большая честь стать частью «великого наследия». Он пообещал сделать кино, которое будут смотреть дети и взрослые «даже через пятьдесят лет».

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