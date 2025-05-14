Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Действие картины будет происходить в конце 90-х. Проект расскажет о преподавателе математики, который начинает работать на крупнейшем рынке Восточной Европы тех лет.

Даниил Азаров написал сценарий для проекта, а Алексей Гравицкий выступил креативным продюсером. Сериал выйдет в 2026 году.

5 мая Андреасян сообщил о подготовке к съемкам экранизации по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». На данный момент проходят пробы на главные роли в картине. Режиссер признался, что не может делиться подробностями проекта. Съемки стартуют осенью 2025 года.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали уже полюбившихся героев — дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее жена Сарика Андреасяна захотела показать голые фото режиссера.