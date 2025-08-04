Козловский уволился из ВСУ и рассказал об алкоголизме

Певец Виталий Козловский рассказал, что он смог уволиться из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент интервью заслуженного артиста Украины опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Козловский рассказал, что служил в 22-й отдельной механизированной бригаде. Он находился на фронте с 2023 года. По словам артиста, он начал злоупотреблять спиртным после возвращения из Сумской области. Певец уточнил, что ему эмоционально тяжело давалась служба в армии.

«Я употреблял алкоголь, ходил опухший, страшный урод», — поделился исполнитель.

В июле РИА Новости сообщили, что популярный в зоне проведения специальной военной операции (СВО) белорусский музыкант «Каспер» приехал на передовую, чтобы поддержать военнослужащих.

«Каспер» отметил, что ездит в зону СВО, так как не может оставаться в стороне. По словам музыканта, все больше его друзей отправляются на передовую и оказывают поддержку военным.

В январе бывшие участники группы «Гражданская оборона» посетили зону проведения СВО. Гитарист Игорь «Джефф» Жевтун, бас-гитарист Игорь Староватов и ударник Александр Андрюшкин выступили для российских военнослужащих.

Ранее у Гоар Аветисян арестовали имущество на 55 млн рублей.