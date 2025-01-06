Музыканты «Гражданской обороны» выступили в зоне СВО

Бывшие участники группы «Гражданской обороны» посетили зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает dan-news.ru.

Гитарист Игорь «Джефф» Жевтун, бас-гитарист Игорь Староватов и ударник Александр Андрюшкин выступили на российских военнослужащих. Они исполнили песни «Гражданской обороны» и обратились к бойцам со словами поддержки.

Лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не стало в феврале 2008 года.

В январе 2024 года замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил министерству культуры учредить государственную премию Егора Летова для молодых рок-музыкантов патриотической направленности. По словам депутата, в свое время Летова презирали коллеги-музыканты за его патриотическую позицию и неприятие западных ценностей, поэтому лидер «Гражданской обороны» ассоциируется у многих россиян с любовью к России, несмотря на обстоятельства.

Музыкант Сергей Летов заявил, что ему было бы приятно, если бы в России учредили премию имени его брата.

В сентябре Милонов заявил, что либералы не дают учредить премию имени Летова.

Ранее на Big Baby Tape завели дело в Дубае.