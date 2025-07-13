Популярный в зоне СВО белорусский музыкант приехал на передовую

Популярный в зоне проведения специальной военной операции (СВО) белорусский музыкант «Каспер» приехал на передовую, чтобы поддержать военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд «Русь», еще бригаду «Волки» <...> ребята очень тепло встретили», — сказал артист.

«Каспер» отметил, что ездит в зону СВО, так как не может оставаться в стороне. По словам музыканта, все больше его друзей отправляются на передовую и оказывают поддержку военным.

В январе бывшие участники группы «Гражданская оборона» посетили зону проведения СВО. Гитарист Игорь «Джефф» Жевтун, бас-гитарист Игорь Староватов и ударник Александр Андрюшкин выступили для российских военнослужащих. Они исполнили песни «Гражданской обороны» и обратились к бойцам со словами поддержки.

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