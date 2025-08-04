У Гоар Аветисян арестовали имущество на 55 млн рублей

У блогерши, визажистки и предпринимательницы Гоар Аветисян арестовали имущество почти в 55 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной ареста стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Mash уточнил, что Аветисян уже оплатила задолженности, однако она получила запрет на распоряжение определенного имущества.

Арестованными оказались квартира на Павелецкой набережной (123 кв. м), участок почти на 3000 кв. м в Коммунарке, доля в ООО «Бьюти Академия» (75%) и весь автопарк: Porsche Panamera Turbo, Rolls-Royce Cullinan и подаренный блогершей отцу Mercedes GLE AMG 63S.

В январе издание Super утверждало, что у компании Аветисян ООО «Бьюти Академия» обнаружили задолженность по налогам, сборам и штрафам на сумму 1,9 миллиона рублей.

В апреле 2023 года Аветисян попала в список 32 блогеров-миллионников, которых собирались проверить российские правоохранительные органы на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов.

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