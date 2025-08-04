В Грузии скончался кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая. Об этом сообщил Фонд Нато Вачнадзе в на странице организации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в соответствующем посте.

Эльдару Шенгелая было 92 года. Причина его смерти не раскрывается.

Шенгелая пришел в кино в конце 1950-х годов. Среди его работ — «Белый караван», «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе и «Чудаки». В 2018 году был удостоен премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину «Кресло».

За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.

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