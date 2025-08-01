Умер театральный режиссер Еремин

На 81-м году ушел из жизни народный артист РСФСР режиссер и педагог Юрий Еремин. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного академического театра имени Моссовета.

«Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста России режиссера и педагога Юрия Ивановича Ерёмина», — говорится в сообщении театра.

Канал отмечает, что Еремин оставил значительное наследие в театральном искусстве. Он играл в труппе Московского ТЮЗа и возглавлял Театр юного зрителя, а также Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. Кроме того, работал главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. Однако его настоящим домом стал Театр Моссовета, куда он пришел в 2000 году.

31 июля в возрасте 83 лет умер американский театральный режиссер Роберт Уилсон. Причина смерти Уилсона не раскрывалась.

Ранее скончался режиссер фильма «Экипаж» Александр Митта.