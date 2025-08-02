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Умер актер Виктор Бутов

Скончался актер Бутов из фильма «Вторжение»
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Кадр из фильма «Вторжение»

Скончался актер Виктор Бутов, сыгравший Колю в фильме «Вторжение» Станислава Говорухина. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Бутов умер 1 августа в возрасте 72 лет. Причины смерти Бутова неизвестны.

Виктор Бутов родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. После окончания ГИТИСа играл в Тбилисском ТЮЗе, с 1976 года работал в Московском областном ТЮЗе. В 1991 году Виктор Бутов основал «Приват театр», ставший первым частным театром в СССР.

Дебютировал в кино в мелодраме «Если это не любовь, то что же?» со Спартаком Мишулиным и Еленой Соловей. Снимался в фильмах «Побег из тюрьмы», «Голубые молнии», «Вторжение», «Битва трех королей», сериалах «Безмолвный свидетель», «Паутина» и других.

Накануне на 81-м году жизни умер народный артист РСФСР режиссер и педагог Юрий Еремин. Об этом сообщили в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Ранее скончался режиссер фильма «Экипаж» Александр Митта.

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