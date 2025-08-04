Партнерша Арнольда Шварценеггера умерла перед днем рождения

Актриса Лони Андерсон скончалась на 80-м году жизни

Экранная партнерша Арнольда Шварценеггера и экс-супруга актера Берта Рейнольдса Лони Андерсон скончалась перед днем рождения. Об этом пишет TMZ.

По словам представительницы актрисы Шерил Каган, она умерла 4 августа в больнице Лос-Анджелеса. Причиной смерти, уточнила Каган, стала «продолжительная» болезнь. Официальная причина смерти неизвестна.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о кончине нашей дорогой жены, матери и бабушки», — говорит семья покойной в обращении к зрителям.

Лони прославилась в роли соблазнительной и умной секретарши Дженнифер Марлоу в сериале «WKRP в Цинциннати» о переживающей трудности радиостанции в Огайо. Со Шварценеггером она сыграла в 1980 году в фильме «История Джейн Мэнсфилд» о трагической судьбе голливудской актрисы, погибшей в 34 года в автокатастрофе.

За Бертом Рейнольдсом Андерсон была замужем 5 лет, прежде чем их брак завершился в 1993 году громким разводом. При расставании Рейнольдс согласился выплатить Лони 234 794 доллара 13 центов.

5 августа актрисе должно было исполниться 80 лет.

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