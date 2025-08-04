На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партнерша Арнольда Шварценеггера умерла перед днем рождения

Актриса Лони Андерсон скончалась на 80-м году жизни
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Экранная партнерша Арнольда Шварценеггера и экс-супруга актера Берта Рейнольдса Лони Андерсон скончалась перед днем рождения. Об этом пишет TMZ.

По словам представительницы актрисы Шерил Каган, она умерла 4 августа в больнице Лос-Анджелеса. Причиной смерти, уточнила Каган, стала «продолжительная» болезнь. Официальная причина смерти неизвестна.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о кончине нашей дорогой жены, матери и бабушки», — говорит семья покойной в обращении к зрителям.

Лони прославилась в роли соблазнительной и умной секретарши Дженнифер Марлоу в сериале «WKRP в Цинциннати» о переживающей трудности радиостанции в Огайо. Со Шварценеггером она сыграла в 1980 году в фильме «История Джейн Мэнсфилд» о трагической судьбе голливудской актрисы, погибшей в 34 года в автокатастрофе.

За Бертом Рейнольдсом Андерсон была замужем 5 лет, прежде чем их брак завершился в 1993 году громким разводом. При расставании Рейнольдс согласился выплатить Лони 234 794 доллара 13 центов.

5 августа актрисе должно было исполниться 80 лет.

Недавно умер актер Виктор Бутов. Он известен по роли Коли в фильме «Вторжение» Станислава Говорухина.

Ранее умер первый фронтмен группы Iron Maiden.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами