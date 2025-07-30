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Умер первый фронтмен группы Iron Maiden

Скончался первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй
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Michael Putland/Getty Images

Скончался первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй, сообщает издание The Sun.

По информации издания, Дэй ушел из жизни в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он входил в оригинальный состав британской хэви-металл группы.

«Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов, в том числе легендарное шоу Monsters of Rock 1981 года в замке Донингтон с участием AC/DC, Whitesnake..., а также гастролировал с Iron Maiden, Def Leppard и многими другими легендарными артистами и коллективами», — говорится в заявлении представителей коллектива.

Дэй выступил на первом концерте Iron Maiden 1 мая 1976 года в Сент-Николас-Холле в лондонском районе Поплар, но уже в октябре 1976 года его заменил Деннис Уилкок.

22 июля в возрасте 76 лет скончался Оззи Осборн — легендарный британский музыкант, вокалист группы Black Sabbath, давшей миру настоящий хеви-метал.

Ранее умер актер и рестлер Халк Хоган.

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