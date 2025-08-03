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Стало известно, что 94-летний Иван Краско в реанимации в тяжелом состоянии

РЕН ТВ: Краско с 31 июля находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Global Look Press

Народный артист России Иван Краско находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 94-летний артист попал туда 31 июля.

До этого директор Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что у знаменитости выявили рак. Заболевание артиста связано с желудочно-кишечным трактом, но подробности неизвестны. Директор отметил, что в последние годы Краско много болел: он заразился коронавирусной инфекцией, пережил два микроинсульта и один инфаркт.

У артиста также сильно нарушено пищеварение, поэтому он отказывается от еды, а в последнее время — и от воды. При этом многие операции ему противопоказаны в силу возраста, так как он может не выдержать наркоз. Смородинов подчеркнул, что артисту необходима постоянная медицинская помощь, а родственники не могут находиться с ним постоянно. Директор сообщил, что вместе с друзьями пытался разместить Краско в Доме ветеранов сцены, но получил несколько отказов.

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