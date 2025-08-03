У 94-летнего Ивана Краско подтвердили рак: «Наркоз может не выдержать»

Директор советского и российского актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов заявил, что 94-летний артист находится в тяжелом состоянии, а также у него выявили рак. Слова представителя передает «Абзац».

«У него же подтвердился диагноз, все-таки выявили онкологию — там что-то с ЖКТ, не буду врать. Ему уже многие операции противопоказаны в силу возраста, наркоз может не выдержать», — заявил Смородинов.

По словам директора, в последние годы Краско перенес множество заболеваний: переболел коронавирусной инфекцией, пережил два микроинсульта и один инфаркт. У артиста также сильно нарушено пищеварение, поэтому он отказывается от еды, а в последнее время — и от воды.

«Бью тревогу, потому что ему нужна постоянная медицинская помощь, он лежачий больной, от питания человек отказывается. Специалисты нужны ему», — подчеркнул Смородинов.

Накануне 94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. По словам представителя звезды, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут находиться с артистом круглосуточно и ему нужна сиделка, но получили несколько отказов.

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