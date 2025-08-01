«Ему нужен постоянный уход»: Иван Краско попал в реанимацию

Актер Краско попал в реанимацию и нуждается в круглосуточном уходе

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию и нуждается в круглосуточном уходе. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на бывшего арт-директора артиста Вячеслава Смородинова.

94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, но стабильное, уточнил Смородинов. По словам представителя звезды, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут находиться с артистом круглосуточно, но получили несколько отказов.

«Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку», — говорит бывший арт-директор.

Смородинов не теряет найти учреждение, в котором будет должный уход за актером. Он настаивает, что актеру нужен постоянный уход в одном из Домов ветеранов сцены, однако у Краско нет недвижимости, которую она мог бы предложить за организацию ухода.

«Поддержите народного артиста России и помогите дать огласку на всю страну. Надеюсь, что во всей стране отыщется учреждение по уходу за престарелыми людьми, которое примет Ивана Краско и обеспечит ему надлежащий уход», — заключил Смородинов.

В начале июня в СМИ появились новости о госпитализации Ивана Краско в реабилитационный центр.

Ранее Иван Краско назвал лето 1945 года самым счастливым в своей жизни.