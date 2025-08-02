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Названы место и дата захоронения режиссера Юрия Еремина

РАМТ: режиссера Юрия Еремина похоронят 4 августа на Миусском кладбище
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Церемония прощания с народным артистом РСФСР режиссером и педагогом Юрием Ереминым состоится 4 августа в 11:30 в Государственном академическом театре имени Моссовета, после чего актер будет погребен на Миусском кладбище. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

После того, как завершится гражданская панихида, в Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище пройдет отпевание.

Накануне друг и коллега Еремина Александр Мурити рассказал о последних днях жизни режиссера. По его словам, режиссера госпитализировали 7 июля из-за ухудшения состояния на фоне аномальной жары.

О том, что режиссера не стало, сообщалось 1 августа. Ему был 81 год. Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне (Московская область). Еремин за свою театральную карьеру играл в труппе Московского ТЮЗа и возглавлял Театр юного зрителя, а также Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. Кроме того, работал главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. В 2000 году пришел в Театр Моссовета.

Режиссер поставил спектакли «У врат царства» по пьесе Кнута Гамсуна, «Мадам Бовари» по роману Гюстава Флобера, «Серебряный век» по пьесе Михаила Рощина, «Муж, жена и любовник» по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги и др.

Ранее не стало американского театрального режиссера Роберта Уилсона.

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