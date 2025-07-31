Умер Роберт Уилсон, поставивший в Москве «Сказки Пушкина»

Американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер в возрасте 83 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил его коллега, Димитрис Папаиоанну.

«Прощай, мистер Уилсон! Прощай, Боб! Я очень любил тебя — ты изменил мою жизнь», — написал Папаиоанну.

Причину смерти Уилсона он не раскрыл.

Роберт Уилсон — обладатель «Золотого льва» Венецианской биеннале и Европейской театральной премии. Самый известный спектакль постановщика — «Эйнштейн на пляже», впервые показанный в Авиньоне в 1976 году и с тех пор регулярно возобновляемый. В Москве в Театре Наций Уилсон поставил «Сказки Пушкина».

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