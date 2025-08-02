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Друг актера и режиссера Еремина рассказал о его последних днях

Режиссер Мурити: Еремину стало плохо, когда началась аномальная жара
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный режиссер Новгородского драматического театра имени Достоевского Александр Мурити рассказал о последних днях жизни своего друга — народного артиста РСФСР, режиссера и педагога Юрия Еремина. Мурити цитирует aif.ru.

По словам режиссера, Еремина госпитализировали 7 июля из-за ухудшения состояния на фоне аномальной жары.

«Мы были на связи с его дочерью, она сказала, что, слава Богу, оправился, но врачи его хотят все равно подержать в больнице. Вот и как-то мы все надеялись, что оправится», — говорит Мурити.

В последние три года, продолжил друг, Еремин страдал от тяжелого заболевания. Режиссер выходил из дома только для прогулок. В частности, из-за состояния здоровья он оставил работу над своим последним спектаклем — «Поздней любовью».

О кончине Юрия Еремина стало известно 1 августа. Еремин за свою театральную карьеру играл в труппе Московского ТЮЗа и возглавлял Театр юного зрителя, а также Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. Кроме того, работал главным режиссером Центрального академического театра Армии и Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени Чехова. В 2000 году пришел в Театр Моссовета.

Ранее не стало американского театрального режиссера Роберта Уилсона.

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