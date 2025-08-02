Стало известно, с чем связана госпитализация актера Краско

Госпитализация 94-летнего советского и российского актера Ивана Краско отчасти связана с возрастными изменениями. Об этом сообщил РИА Новости источник в окружении народного артиста.

«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации. — прим. ред.) в том числе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, артист отказывается от еды и «даже воду не всегда соглашается пить».

В настоящее время Краско находится в реанимационном отделении больницы.

Сегодня бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов сообщил, что артист находится в тяжелом состоянии.

Накануне Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. По словам Смородинова, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут находиться с артистом круглосуточно и ему нужна сиделка, но получили несколько отказов.

Ранее Краско назвал лето 1945 года самым счастливым в своей жизни.