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Директор попавшего в реанимацию Краско рассказал о состоянии актера

Директор Смородинов: Иван Краско находится в тяжелом состоянии
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Директор советского и российского актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о его самочувствии. Его цитирует aif.ru.

По словам Смородинова, попавший в реанимацию артист находится в тяжелом состоянии.

«Состояние артиста тяжелое, другой информации пока нет», — уточнил он.

В начале июня в СМИ появились новости о госпитализации Ивана Краско в реабилитационный центр, которые близкие позже опровергли.

Накануне 94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. По словам представителя звезды, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут находиться с артистом круглосуточно и ему нужна сиделка, но получили несколько отказов.

Ранее Иван Краско назвал лето 1945 года самым счастливым в своей жизни.

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