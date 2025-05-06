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94-летний Иван Краско о блокадном Ленинграде: «Военные картины не забываются!»

Актер Иван Краско назвал лето 1945-го самым счастливым в своей жизни
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Global Look Press

Первый народный артист России Иван Краско признался в беседе с NEWS.ru, что накануне Дня Победы по традиции ездит с сыновьями в родной поселок Вартемяги, чтобы возложить цветы к памятнику воинов.

«С [сыновьями] Ваней и Федей я могу поговорить о тех страшных годах, они интересуются, задают вопросы. Мне-то больше не с кем пообщаться о том жутком времени. Спасал нас тогда свой огород. В Ленинграде, конечно, было намного страшнее», — заявил Краско.

Актер вспомнил о своей подруге, заслуженной артистке России Кире Крейлис-Петровой, которая всю блокаду прожила с матерью в Ленинграде. Краско рассказал, что знакомая всегда выставляла на стол все продукты, когда приходили гости. Она говорила, что «все время боится остаться голодной». Крейлис-Петрова связывала свою привычку с тем, что она является «блокадным ребенком».

«Ой, ребята, эти страшные военные картины не забываются! <…> Да, мы были детьми войны, это нас связывало», — заявил артист.

Краско подытожил, что в сентябре 1945 года ему исполнилось пятнадцать лет — в тот год не стало его бабушки Поли.

«Несмотря на уход бабушки, это было самое счастливое лето в моей жизни — лето 1945 года», — заявил Краско.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее Иван Краско раскрыл детали своего состояния здоровья.

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