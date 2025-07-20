Юрий Лоза о соседях: «Бесят, ненавижу и игнорирую»

Певец Юрий Лоза заявил, что нельзя полностью отказываться от общения с соседями, но и «подпускать их близко не стоит». Слова композитора передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

Лоза напомнил, что соседи — не родственники, поэтому не надо обсуждать с ними личную жизнь. По законам этикета, считает артист, допустимо поздороваться с соседом и спросить, как дела.

«Те, кто прям насильно навязываются — меня бесят, таких я ненавижу и игнорирую», — подчеркнул исполнитель.

В то же время Лоза порекомендовал не ссориться с соседями, а попытаться выстроить с ними «коммунальный рай» — вести себя так, как хочешь, чтобы они вели себя по отношению к тебе.

Таким образом Лоза прокомментировал ситуацию, в которую попал певец Natan (он же — Натан Миров) в начале июля. Музыкант жаловался в Telegram-канале на то, что соседи не здороваются с ним в лифте. Он заявлял, что намерен бороться с подобной невоспитанностью.

«Ну вам же говорят: «Здравствуйте», — что ты язык-то прячешь. Ну не стой как истукан. Понятно, что первому поздороваться западло, но ответь, зубки покажи свои…» — писал Миров.

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