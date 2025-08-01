Ганнибал Лектер заставил Ким Кардашьян кричать

Звезда реалити Кардашьян одобрила появление актера Хопкинса в ее бандаже для лица

Шутка британского актера театра и кино Энтони Хопкинса над бандажом для лица от Ким Кардашьян заставила звезду реалити кричать. На новый пост 87-летнего Хопкинса предпринимательница отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кардашьян сделала перепост видео артиста, в котором он повторил образ своего персонажа Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». В видео актер позирует в бандаже фирмы Skims, принадлежащей предпринимательнице, передает ей привет и утверждает, что помолодел на 10 лет.

«Я кричу!» — подписала свою сторис звезда.

Бренд Skims представил корректирующую повязку для лица под названием «Ultimate Face» накануне в социальных сетях. На снимке, опубликованном маркой, модель позировала в телесной повязке, напоминающей балаклаву. По словам бренда, аксессуар изготовлен из фирменной скульптурирующей ткани и коллагеновых нитей для комфортной поддержки челюсти.

Ранее Niletto отказался фотографироваться с фанатами.