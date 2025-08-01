Niletto отказался фотографироваться с фанатами

Певца Niletto раскритиковали за отказ фотографироваться с посетителями его концерта

Фанаты раскритиковали певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков), который отказался фотографироваться с ними. Видео с Niletto на одном из концертов опубликовало издание Super.

На видео Niletto со сцены просит не подходить к нему за фото, поскольку он этого не любит и это «высасывает у него энергию».

Позже Niletto перепостил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение поклонницы, заявившей, что снимки с поклонниками — часть работы артиста.

«Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — заявил он, отвечая девушке.

В начале года Niletto рассказал о неочевидной мотивации для написания новых песен.

По словам Прыткова, недавно у него пропал интерес просто писать песни, однако его может вдохновить работа над композицией для мультфильма — так, он представил песню для мультсериала «Простоквашино».

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