Niletto рассказал о неочевидной мотивации для написания новых песен

Певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков) на шоу Павла Воли на ТНТ рассказал о неочевидной мотивации для написания новых песен.

По словам Прыткова, недавно у него пропал интерес просто писать песни, однако его может вдохновить работа над композицией для мультфильма — так, он представил песню для мультсериала «Простоквашино».

«Это всегда вдохновляет на написание песни. Когда просто написать классную песню — это одно. Написать для мультфильма, тем более, для «Простоквашино» — это супер круто и здорово», — сказал он.

Песня для «Простоквашино» звучала в эпизоде, где присутствовал и нарисованный Niletto, который помогал Дяде Федору подготовиться к ГТО.

До этого артист написал три саундтрека для анимационной картины «Формула воды».

В декабре стал известен райдер Niletto. В райдере, сообщал Ural Mash, 33-летний Прытков просит заказчика предоставить ему шоколадное яйцо Kinder.

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