Названо время выхода третьего сезона «Метода» с Хабенским

Онлайн-платформа Кинопоиск назвала время выхода третьего сезона сериала о маньяках «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.

Как рассказали в пресс-службе стриминга, премьера новых серий «Метода» состоится на Кинопоиске этой осенью.

В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Хабенский) в подчинении окажется целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева. К ним по собственной воле присоединится юная героиня Анны Савранской.

Премьера сериала продюсерской компании «Среда» состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Триллер стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix.

Режиссером-постановщиком третьего сезона, как и первого, стал Юрий Быков («Дурак», «Майор»).

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