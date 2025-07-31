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В Тайване впервые покажут фильм о нападении Китая

Авторам сериала о нападении Китая на Тайвань пришлось остаться анонимными
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Zero Day Attack/YouTube

В Тайване впервые покажут фильм о военном нападении Китая на остров. Об этом сообщает Independent.

В центре сюжета десятисерийного сериала «Нулевой день» — вторжение Народно-освободительной армии Китая.

По сюжету китайский боевой самолет исчезает в южной части Тайваньского пролива, что Пекин использует как предлог для полной блокады острова. Коммуникационная и финансовая системы Тайваня выходят из строя, царит хаос. Когда тайваньские десантники находят выжившего китайского летчика, они узнают, что исчезновение самолета было запланировано за неделю до «нулевого дня» вторжения.

Более чем половине членов съемочной группы сериала пришлось остаться анонимными из соображений безопасности.

Проект получил финансирование от Министерства культуры Тайваня, а также от миллиардера Роберта Цао, специализирующегося на технологиях. Один из богатейших людей острова, Цао в 2022 году пожертвовал 30,5 млн долларов из собственных средств на оборону Тайваня.

Китай уже раскритиковал «Нулевой день».

«Руководство Демократической прогрессивной партии (правящей партии Тайваня. — ред.) стремится втянуть соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива в конфликт, чтобы навредить друг другу и разорить друг друга. Они не найдут поддержки, и их планы провалятся», — сказал представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган.

17-минутный трейлер «Нулевого дня» был выпущен в июле 2024 года и набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. На Тайване новые серии будут выходить еженедельно со 2 августа, а международная премьера «Нулевого дня» состоится на японском Amazon Prime Video 15 августа.

Китай считает Тайвань частью своей территории и стремится к его объединению с материком. В мае 2025 года Россия поддержала действия Китая относительно Тайваня.

Ранее сообщалось, что Тайвань намерен лишать артистов гражданства за поддержку Китая.

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